Aleksandra Żebrowska rozpływa się nad macierzyństwem: "Byłam gotowa na nieprzespane noce i te dwanaście kup dziennie"

Ostatnio żona Michała Żebrowskiego postanowiła podzielić się swoimi macierzyńskimi przemyśleniami na blogu Anny Lewandowskiej . Przy okazji wywiadu przyszła mama zapozowała również do kolejnej ciążowej fotografii, która pojawiła się na oficjalnym instagramowym profilu Baby by Ann.

(...) Będąc mamą dwójki chłopaków, usłyszałam kiedyś, że “nie wyglądam jak mama” . Z jednej strony odebrałam to jako oczywisty komplement – od razu pomyślałam, że pewnie wyglądam na wypoczętą i w miarę zadbaną. A z drugiej strony, jakoś mnie to nieprzyjemnie uderzyło. Przecież to właśnie tej roli w swoim życiu tak wiele zawdzięczam - podkreśliła Aleksandra.

(...) Franka urodziłam, mając 22 lata. Bycie mamą było dla mnie oczywistą ścieżką i wydaje mi się, że byłam gotowa na nieprzespane noce i te dwanaście kup dziennie – o tym trąbią wszyscy. Nastawiłam się bojowo do walki ze zmęczeniem, kupiłam kosz na pieluchy, laktator, wszystko było pod kontrolą. A tu nagle na sali porodowej oprócz dziecka urodziła się również mama – zupełnie nowa osoba, z nowymi potrzebami, emocjami i oczywiście poczuciem, że nie do końca ma do nich prawo, że powinna zachować je dla siebie. Miałam wsparcie Michała, całej mojej wielkiej rodziny – a mimo to, czułam, że coś jest nie tak. Dopiero po kilku miesiącach jakoś psychicznie odżyłam - wyznała.