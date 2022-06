Aleksandra Żebrowska wspomina rozmowę z synem na temat seksu: "Boże, mamo, ile razy to robiłaś?!"

Aleksandra Żebrowska wyszła za 15 lat starszego Michała Żebrowskiego w 2009 roku. W lutym tego roku para przekazała fanom radosną nowinę. Mama Franciszka, Henryka i Feliksa w dość zabawny sposób poinformowała, że spodziewa się czwartego potomka. Dołączając do zdjęcia na Instagramie informację, iż "to nie COVID, to Michał".

Kiedyś jeden z naszych chłopców spontanicznie podszedł do mnie i rozczulonym głosem powiedział, że chciał mi podziękować. Za to, że "robiłam seks z tatą", bo on wie, że dzięki temu jest się na świecie - śmiała się celebrytka. Żebrowskiej nie zaskoczyło samo podziękowanie, lecz te, że zdaniem chłopca było to ogromne poświęcenie z jej strony. I poświęcenie nie dotyczyło porodu, tylko właśnie seksu - dodała.

"No wiem, pewnie robisz to co roku…? Częściej?! Boże, mamo, ile razy to robiłaś?!". Był tą wizją przerażony. Ja na to: "Niektórzy robią to raz na rok, inni raz na tydzień, a jeszcze inni codziennie. Musisz pamiętać, że seks to coś przyjemnego…". Nie wydawał się przekonany: "Mamo, nie obchodzą mnie inni. Pytam się, ile razy ty to robiłaś!" - wyznała rozbawiona.