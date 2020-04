Aleksandra Żebrowska żartuje z "braku" ciążowego brzuszka: "To było PRZED OBIADEM" (FOTO)

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Czy te wszystkie 20-kilka lat młodsze żony i partnerki siwiejących już gwiazd kina lat 90tych generalnie robią w życiu cokolwiek innego,niż regularne rodzenie im dzieci, tudzież bycie ich "menagerkami" albo "insta celebrytkami"? W sensie mają jakikolwiek zawód, który uprawiają,czynnie chodząc co dzień do normalnej roboty, czy też każdy taki przypadek (starszy aktor/piłkasz/model/celebryta maści wszelkiej i jego dużo młodsza dziunia w wieku jego hipotetycznej córki) namaszczony jest do wyższych celów, wymienionych na początku tego komentarza?