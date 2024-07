Alicja Bachleda-Curuś eksploruje Italię w towarzystwie 14-letniego syna. "Młody Leo DiCaprio" (FOTO)

Alicja Bachleda-Curuś aktywnie prowadzi swój intagramowy profil. To głównie tam możemy podejrzeć, jak dorasta jej nastoletni syn Henry Tadeusz. W tym roku chłopak skończy 15 lat. Co prawda nie zdeklarował jeszcze, czy pójdzie w ślady rodziców, ale doczekał się pierwszych fanów. To zasługa jego urody.