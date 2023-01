Alicja Bachleda-Curuś w płaszczu i kozakach reprezentuje Polskę w Los Angeles na premierze "The Last Of Us" (ZDJĘCIA)

Szczęśliwie Alicja wciąż może pochwalić się gwiazdorskim statusem w swojej ojczyźnie, co zaowocowało zaproszeniem na poniedziałkową premierę serialu "The Last of Us" od HBO Polska. Oprócz Bachledy-Curuś w Los Angeles nasz kraj "reprezentował" jeszcze Łozo. Celebrytka pochwaliła się w sieci obecnością na evencie w Regency Village Theatre, który przyciągnął takie gwiazdy, jak Pedro Pascal czy znana z "Euforii" Storm Reid.