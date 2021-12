Alicja Tysiąc nie żyje. Działaczka społeczna zmagała się z COVID-19. Miała 50 lat

Przyjaciel 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

Spece od klamstwa i propagandy, hieny na uslugach zabojcow juz sa w ruchu... Alicja Tysiac zmarla w niedziele 12 grudnia 2021 roku w szpitalu MSWiA, o 6.30 rano wedlug informacji ktora otrzymalam wieczorem tego dnia od jej corki Patycji Pietrzak. Alicja zmarla dlatego ze lekarz domowy ani szpital praski jej w ogole nie leczyli. Zamknieta w umieralni kowidowej ktora jest szpital praski nie miala zadnej pomocy. Nie otrzymywala lekow, witamin, antybiotykow ani nawet wody i jedzenia. Wolala mnie o pomoc 29 listopada. Wraz ze stowarzyszeniem Wikijustice walczylam ja by wyciagnac ja z rak tych zlych ludzi. Nie udalo sie. Bylam ostatnia osoba z ktora rozmawiala 4 grudnia, zupelnie rozmawiala normalnie. 5 grudnia, bez jej zgody i bez zawiadamiania rodziny szpital wprowadzil ja w spiaczke z KTOREJ NiGDY WIECEJ JEJ NIE ZBUDZIL. Dlaczego skoro jej stan zdrowia wcale tego nie wymagal? Chyba tylko zeby ja skazac na milcznie. Po naszej drugiej interwencji 6 grudnia szpital praski zgodzil sie na transport Alicji do szpitala MSWiA choc tydzien wczesniej twierdzil ze to nie mozliwe. Alicje przewieziono 7 grudnia o 21.00 do MSWiA. Nie wiadomo co tam jej robiono. Nie ma dokladnych informacji. Szpital MSWiA nie zgodzil sie na zadna wizyte dzieci Alicji pomimo ze zadnej kwaranntanny nie bylo. Informacje o smierci Alicji przekzala mi Patrycja Pietrzak w niedziele 12 grudnia a informacji o pogrzebie nie mam do dzis. Alicje zabili zli ludzie. To wszystko czego jestem pewna. A nie zaden kowid.