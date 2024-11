Amanda Bynes w poszarpanej czapce puszcza dymka na ulicach Beverly Hills. Kiedyś była ulubienicą nastolatków na całym świecie

Amanda Bynes była objawieniem młodzieżowego kina lat 2000. Mimo że karierę zaczęła robić już w wieku 13 lat, występując w programie "Szał na Amandę", to ogromną popularność przyniosła jej rola w "Ona to on", gdzie partnerował jej na ekranie m.in. Channing Tatum. Później jej kariera nabrała ogromnego tempa. Można ją było oglądać w wielu popularnych programach dla nastolatków. Wystąpiła w "Siostrzyczkach", "Łatwej dziewczynie" i wielu innych programach. Mogło się wydawać, że wielka kariera stoi przed nią otworem, niestety w 2012 roku aktorka wpadła w pierwsze tarapaty.