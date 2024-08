Dawno NIEWIDZIANA Amanda Bynes przemierza Los Angeles w nowej fryzurze. Lepiej wygląda?

Kolejnym etapem w karierze Amandy były komedie dla młodzieży. Bynes ma na koncie role w produkcjach, które do dziś wiele osób wspomina z sentymentem. Na przykład "Łatwa dziewczyna", "Ona to on", czy "Sydney i siedmiu nieudaczników". Z czasem media zaczęły jednak rozpisywać się nie o jej projektach zawodowych, a o problemach w życiu prywatnym.