Ambitna Małgorzata Socha uczy się paddleboardingu. "Najbardziej ŻENUJĄCA SESJA na SUPie" (FOTO)

Bardzo lubię Soche,na tych zdjęciach wygląda pięknie,ale logiczne że są przerobione,teraz każda się wygładza czy to w realu czy na fotach.. oglądałem w teatrze z bliska Goske i miała cellulit jak większość normalnych kobiet,a było to już parę lat temu.Albo wygladzila u lekarza za tysiące albo za zero złotych w fotoszopie. Kobiety wyluzujcie z tymi poprawkami,po co to komu..na fotach Pamela Anderson,A w realu Krzysztof Krawczyk 🤦‍♀️