"Ameryka Express": Sfrustrowany Różal kontempluje ODEJŚCIE Z PROGRAMU: "Chodzę ku*wa jak frajer i ŻEBRZĘ O NOCLEG albo ku*wa stoję i czekam na okazję"

Po co Rozal się pcha do takich programów jak jest aspołecznym, marudzącym typem, który ciągle gada o swojej wyjątkowości. W każdym wywiadzie mówi o sobie jako jednym sprawiedliwym i prawilnym człowieku - cała reszta nic nie warta według niego. Za zwierzęta v wielki plus, ale poza tym to powinien być trzymamy z dala od środków przekazu. Szkoda Bartka, bo para była w programie dla kolorytu, a Rozal zanudził swoimi smetami. Trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby iść do programu i nie sprawdzić o co w nim chodzi