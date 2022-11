Amerykanka od 12 LAT niemal bez przerwy JEST W CIĄŻY! "Chciałem mieć dużą rodzinę, ale to było ZASKOCZENIE"

Mama 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Mam znajoma ktora tez rodzila z roku na rok i niestety teraz walczy z choroba autoimmunologiczna. Ok, ktos chce miec liczne potomstwo to jego sprawa ale zeby chociaz jakas przerwa byla. Nasze cialo to nie automat z batonami, wlozysz monete i wyskakuje baton. Kazda ciaza to duze obciazenie a dziecko to najukochanszy ale jednak a la 'pasozyt' (sorry za okreslenie ale niestety z punktu widzenia jedynie medycznego tak jest). Organizm kobiety ktora od 12/lat naokraglo jest w ciazy jest wycienczony.