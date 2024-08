Anastazja Pazura opowiedziała o relacjach ze starszą o rok macochą Edytą Pazurą: "Czasem mówię do niej 'MAMO'"

Zachowywałam się bardzo zachowawczo, może ciut przesadnie. Z tatą byliśmy mocno straumatyzowani wieloma rzeczami. Dopiero kiedy pojawiła się Edytka - nasze życie zmieniło się na lepsze. Pomyśl, jak to wyglądało w domu, jeśli aż tyle złego się ulało na zewnątrz, to wyobraź sobie, co działo się w środku (...) Nie mogłam porozmawiać z każdym, więc zostaliśmy sami, we dwójkę, pod kloszem, gdzie dusiliśmy się w swoich nieszczęściach. Nie mogliśmy sobie nawzajem pomóc, bo obydwoje nie wiedzieliśmy, gdzie jest podłoga - straciliśmy równowagę. I nagle... pojawiła się Edytka. Ona powolutku zaczęła to wszystko składać. Pojawiły się też dzieciaki. Powstała rodzina przez duże "R". Śmieję się, że ona jest prawie w moim wieku, a ja czasem mówię do niej "mamo" - robimy sobie takie żarty - powiedziała Plejadzie.