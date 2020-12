Andrzej Duda składa życzenia Maryli Rodowicz z okazji 75. urodzin: "Szybkiego powrotu do Pani największej pasji i radości"

Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wciąż tej samej energii, kreatywności, pogody ducha i optymizmu, z jakimi podejmuje Pani wszelkie nowe wyzwania, satysfakcji z wyjątkowych dokonań artystycznych oraz możliwie szybkiego powrotu do Pani największej pasji i radości – do występów na żywo , do bezpośrednich spotkań z miłośnikami Pani twórczości.

Nucone przez miliony słuchaczy przeboje, takie jak „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Sing-sing” czy „Wariatka tańczy”, blisko 130 wydawnictw płytowych, porywająca atmosfera i barwna oprawa niezliczonych koncertów na czterech kontynentach, jedyny w swoim rodzaju wizerunek estradowy, twórcza współpraca z autorami tekstów tej miary, co Agnieszka Osiecka czy Ernest Bryll, oraz ze znakomitymi kompozytorami w osobach Katarzyny Gaertner, Seweryna Krajewskiego i wielu innych, występy w muzycznych widowiskach teatralnych, niezwykle popularne programy telewizyjne z Pani udziałem, role filmowe na małym i dużym ekranie, dziesiątki prestiżowych nagród i wyróżnień, udział w wielu przedsięwzięciach charytatywnych, inspirujące młodych muzyków wywiady i wspomnienia – to jedynie skromna próba podsumowania ponad 50 lat Pani spektakularnej kariery - wymieniał w dalszej części.

Szczególne miejsce w gronie najwybitniejszych osobowości polskiej estrady zapewnił Pani nie tylko pełen profesjonalizm każdego aspektu Pani występów, lecz nade wszystko wyjątkowy talent oraz autentyczne pragnienie dotarcia do słuchaczy , przeżywania wraz z nimi chwil zabawy i lirycznej zadumy. Jako najpopularniejsza piosenkarka w kraju stała się Pani także jednym z ambasadorów naszej kultury na świecie, twarzą i głosem polskiej muzyki rozrywkowej. To cenna zasługa dla naszej narodowej wspólnoty. Z serca za nią dziękuję.

Mówi Pani o sobie: Nie tęsknię do przeszłości, ja się realizuję w teraźniejszości. (...) Cały czas myślę o swoim zawodzie. To słowa, do których odnoszę się z szacunkiem i pełnym zrozumieniem. Z radością i ulgą przyjąłem wiadomość o Pani pomyślnej rekonwalescencji po chorobie wywołanej przez koronawirusa. Ufam, że okaże się to zapowiedzią Pani szybkiego powrotu na estradę oraz długo oczekiwanego końca epidemii, której skutki dotykają nas wszystkich. Raz jeszcze proszę Panią o przyjęcie najlepszych życzeń urodzinowych i serdecznych pozdrowień.