Andrzej Piaseczny UJAWNIŁ plan na swoją emeryturę: "Coraz trudniej wyjeżdża mi się na koncerty"

W Polsce geje zajmuja wysokie stanowiska, są prezydentami miasta, managerami, kandydatami w wyborach. O jakich prześladowaniach oni mówią? Co więcej, u nas nigdy nie karano za homoseksualizm jak na zachodzie Europy, u nas Szymanowski był rektorem AM, a w Anglii zaszczuwano i przymusowo konwertowano takie osoby. I to my cały czas jesteśmy homofobami...