Andziaks chwali się LUKSUSOWYMI ZAKUPAMI z Dubaju: Chanel, Dior, Hermes... Internauci krótko: "Ten materializm OGŁUPIA, że szok"

Andziaks to popularna influencerka i youtuberka, która zdobyła sławę dzięki pokazywaniu luksusowego życia w internecie. Dokumentowanie ekskluzywnych zakupów i egzotycznych podróży przyniosło jej ponad milion obserwujących na Instagramie oraz równie liczne grono subskrybentów na Youtube. Ostatnie tygodnie, praktycznie od końca grudnia, 28-latka spędziła z rodziną w Dubaju.

Tym razem do sieci youtuberka wrzuciła film pt. "OPUSZCZAMY DUBAJ" .

Nie przeszkodziło jej to jednak w pokazaniu kilku luksusowych prezentów oraz zrobieniu sobie paznokci u jednej z tamtejszych, ekskluzywnych kosmetyczek .

Sama celebrytka przyznała, że po przylocie do Dubaju "dostała obłędu" i niczego sobie nie odmawiała, tylko "zaszalała".

Widzowie krytykują Andziaks pod nowym filmem z Dubaju

Kolejny film z luksusowymi zakupami w Dubaju nie przypadł - delikatnie mówiąc - do gustu fanom Andziaks. Swoje niezadowolenie wylali w komentarzach, gdzie zarzucili influencerce zbytni konsumpcjonizm oraz coraz mniejszą kreatywność w publikowanych materiałach.

Kiedyś bardzo lubiłam ją oglądać, ale teraz nie ma nic ciekawego do pokazania oprócz zakupów. Szkoda, brakuje chyba tutaj pomysłów na coś nowego - pisał jeden z internautów.

Pustogłowie i konsumpcja, nowobogactwo. To się sprzedaje. Dubaj ma tyle do zaoferowania. Sztuka arabska, muzea, pustynia. Piękne widoki, życie lokalne, a tu zakupy. Jakie to smutne - zwracał uwagę kolejny komentujący.