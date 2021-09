Aneta Zając pochwaliła się NOWĄ FRYZURĄ! "Niczym Jennifer Grey w "Dirty Dancing"" (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie Aneta Zając przeszła sporą metamorfozę. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, a efekty przemiany prezentowała w sieci. Na co dzień wiedzie z kolei spokojne życie z synami i okazjonalnie chwali się obserwującym, co u nich słychać.

Zgodnie z oczekiwaniami, fani są zachwyceni i zasypali aktorkę komplementami. Jak zwykle nie brakowało też porównań do innych znanych kobiet, a jedna z internautek stwierdziła, że przypomina w tym wydaniu Jennifer Grey z filmu "Dirty Dancing". Czy faktycznie podobieństwo jest tak duże? To już pozostawimy do oceny Wam.