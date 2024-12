Aneta Zając udowadnia, że "dziewczyny lubią brąz", świętując 20-lecie "Pierwszej miłości"

Dajcie jej spokój. Wygląda jak wygląda, czy to dobrze czy to zle - jakie to ma ludzie znaczenie? Naprawde 3/4 Polek na ulicach wygląda gorzej, gorzej ubranych bez jakiegokolwiek gustu :) wszystkiego dobrego Pani Anecie, wiem ze to bardzo miła i sympatyczna osoba, za czasów studenckich pracowałam jako stażystka w pierwszej miłości i to była jedna z niewielu miłych aktorek na planie (nie to co A.W. :) )