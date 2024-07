Angela Dańczak z "Love Island" pozbyła się implantów piersi. Tak wygląda po zabiegu: "Czuję się bardziej sobą" (ZDJĘCIA)

Szał na programy randkowe rozpoczął się w Polsce kilka ładnych lat temu i trwa w najlepsze. Co ciekawe, zdecydowana większość uczestników tego typu produkcji wcale nie opuszcza planu zdjęciowego z drugą połówką u boku. Randkowanie przed kamerami jest im jednak w stanie zapewnić znacznie więcej korzyści. Trudno nie zauważyć, że udział w reality shows typu "Hotel Paradise" czy "Love Never Lies" jest swego rodzaju trampoliną do sławy , a grono szczęśliwców, którzy po powrocie z rajskich wysp osiągają sukces w mediach społecznościowych stale się powiększa.

Uczestniczka "Love Island" pozbyła się implantów piersi

Mimo że od mojej operacji mijają 3 tygodnie, to nadal nie mogę w to uwierzyć - to była dobra decyzja. Moje ciało wygląda zupełnie inaczej, a ja czuję się bardziej sobą, wstąpiła we mnie inna energia, czuję się świeżo, lekko i każdy mi mówi, że wyglądam młodziej - przyznała.