Angela z "Love Island" wrzuciła na Instagram zdjęcie Arsena CAŁUJĄCEGO SIĘ Z INNĄ dziewczyną

Angela Dańczak i Arsen Śliwiński byli jedną z par biorących udział w trzeciej edycji Love Island . I choć odpadli tuż przed finałem, ich związek przeniósł się do realnego świata. Para postanowiła kontynuować relację, ponieważ - jak zapewniała w wywiadach Angela - poczuli, że pasują do siebie wręcz idealnie.

Po powrocie zaprosiłem już Angelę do siebie do Warszawy. Będziemy chcieli spędzić ze sobą trochę czasu. Zobaczymy, jak będą nasze światy rezonować. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Teraz pojawią się problemy i obowiązki. Jednak trzymamy sami za siebie kciuki. Myślę, że to jest początek fajnej przygody - przewidywał.