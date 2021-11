Angelina Jolie całkiem zwyczajnie robi zakupy w spożywczaku z 13-letnią córką (ZDJĘCIA)

Po kilku latach przerwy od ekranu, kiedy to Angelina Jolie całą energię poświęciła na sądową batalię o opiekę nad dziećmi z Bradem Pittem, gwiazda znów nie daje o sobie zapomnieć. W tym roku do kin weszły aż trzy filmy z jej udziałem, w tym marvelowski blockbuster "Eternals", w którym wciela się zresztą w jedną z głównych ról. Co ciekawe, kontrakt pozornie dbającej o prywatność gwiazdy obowiązywał ją do pojawienia się na premierach filmu z liczną gromadką dzieci, co ewidentnie było nie w smak ich ojcu...