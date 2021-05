Ania Burska z "Love Island" o rozstaniu z Czarkiem: "Po programie się wypaliło"

Trzecia edycja "Love Island" zakończyła się nieco ponad miesiąc temu, ale fanów programu ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. W trakcie pobytu w hiszpańskiej willi powstało kilka par a niektóre z nich nadal są razem.

Nie wszyscy mieli jednak takie szczęście jak Angela i Arsen czy Stella i Piotr. Ania i Czarek rozstali się po krótkim czasie. Aktualnie Anna więcej czasu spędza z innym swoim partnerem z "Love Island", Maćkiem.

W najnowszym wywiadzie Burska zdradziła, co poszło nie tak w relacji z Czarkiem.

Wychodzisz z takiego programu, gdzie spędzasz z tą osobą 24 godziny na dobę i nagle rozchodzisz się w swoich kierunkach, wracasz do swoich obowiązków, do swojej pracy... No i po prostu rozeszło się to po kościach.

Wydaje mi się, że wychodząc z tego programu, zrozumieliśmy, że to nie jest jeszcze czas na bycie w związku. Na to trzeba mieć swój własny czas, poświęcać go, starać się, dbać o niego, a życie zweryfikowało. Nam nie wyszło, ale mamy bardzo dobrą relację. Trudno, tak to bywa w życiu - jeden związek wyjdzie, a drugi nie - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Ania zdradziła, jak przebiegało zerwanie. Ponoć decyzję o rozstaniu podjęli z Czarkiem wspólnie.

Jesteśmy dorosłymi ludźmi, spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy sobie to w cztery oczy i stwierdziliśmy, że nie ma sensu dalej w to brnąć. Po programie się to wypaliło i została tylko przyjaźń - powiedziała aspirująca celebrytyka.

Widzowie od początku nie wróżyli tej parze wspólnej przyszłości, ale Anna przekonuje, że to nie miało wpływu na rozpad jej związku.

Ja nie zwracam uwagi na negatywne komentarze i opinie. Nie przejmuję się nimi - zapewnia.

Tez przeczuwaliście, że Ania i Czarek się rozstaną?

