Anita Lipnicka opublikowała emocjonalny wpis. Jej 18-letnia córka wyprowadziła się z Polski: "Będę czuć bezmiar pustki"

Gaba 10 min. temu

Po co to pitolenie na instagramach? Po to wychowujemy dzieci, żeby były kiedyś wychowane i samodzielne, przejęły od nas zarządzanie całym tym bajzlem. Do Amsterdamu samolot leci ze 2h, chyba nawet jeździ pociąg. Dziecko z domu rodzicom lżej.