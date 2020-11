Anita Lipnicka przerabia swoje zdjęcie i marzy: "JAK NIE OSZALEJĘ, widzimy się na koncertach" (FOTO)

Podobnie jak reszta świata, była gwiazda zespołu Varius Manx została zmuszona do tego, żeby zamknąć się w czterech ścianach z ukochanym (również bezrobotnym) muzykiem Markiem Grayem oraz córką Polą , owocem małżeństwa z Johnem Porterem . Choć piosenkarka od pół roku nie ma żadnego źródła dochodu, 45-latka próbuje robić dobrą minę do złej gry i czerpać radość z małych przyjemności.

Dziś odwiedziłam mojego fryzjera, tak na zapas, bo nie wiadomo, co dalej będzie, kiedy się zdarzy następna okazja - napisała Anita. Nie to, że mam konkretny powód, by się jakoś specjalnie szykować - nigdzie się nie wybieram. Do pracy przecież nie chodzę. Dla mnie to właśnie praca była tym powodem. Ale tak dla zachowania resztek pozorów i zdrowia psychicznego. Na zakończenie sesji fryzjerskiej, Łukasz Urbański zrobił mi na pocieszenie zdjęcie i szybką wizualizację tego, jak będą wyglądać moje włosy po tym, jak pandemiczny lockdown się wreszcie skończy.