Anita Włodarczyk nigdy nie była zakochana. "NIE SZUKAM MIŁOŚCI. Nic na siłę"

Czyli nie chce miec dzieci wogole/ rozumiem -ja chcialam miec staralam sie I 4 poronienia potem znowu starania i nic potem pandemia-zero szans na spotkanie sie z lekarzem a jesli nawet bym zaszla to ciaza wysokiego ryzyka i tak w kolo- in vitro drogie a nawet nie chodzi o pieniadze ale nie chce juz forsowac czegos na sile co moze nie jest dla mnie i dlatego tak sie dzieje-za 2 miesiace koncze 40 Lat I podjelam z mezem decyzje ze koniec staran,nie chcemy juz dziecka a za to bedziemy podrozowac i niczego sobie nie odmawiacmamy swoj dom ,dobra prace,nie boje sie ze mi ktos nie poda szklanki wody na starosc-nie po to bym dziecko i tak miala,nawet troche kamien mi spadl z serca-mam duza rodzine dzieci wszedzie pelno jest-takie czasy nastaly ze mlodziez musi ponosic konsekwencje naszych czynow-coraz wieksza presja na nich - dlatego mi kamien spadl z serca -lubie male slodkie bobaski ale one szybko rosna -tyle 😏