Polskie gwiazdy ze ZNANYMI SOBOWTÓRAMI! Anja Rubik, Agata Duda, Honorata Skarbek i inni (ZDJĘCIA)

Według badań australijskich naukowców, szansa na to, że gdzieś na planecie Ziemia żyje nasz sobowtór, wynosi 1:135. Szansa na to, że kiedykolwiek go spotkamy, jest już jednak jedna na trylion. Prawdopodobieństwo to wzrasta co prawda znacznie, gdy jesteśmy osobą powszechnie rozpoznawaną - gwiazdą muzyki, politykiem, czy instagramową influencerką. Od czasu do czasu zdarza się nawet, że sobowtórami celebrytów są ich koledzy z branży i właśnie takim przypadkom będziemy się dzisiaj przyglądać.