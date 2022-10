Anja Rubik chwali się wspólnym selfie z Hailey Bieber, Zoe Kravitz i Rosie Huntington-Whiteley! Fani: "ŚMIETANKA" (FOTO)

Gosciu 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Nigdy nie byłam fanką urody Anji. Za to figura boska. Na zdjęciu zrobionym w długiej bordowej dopasowanej sukience na tle fontanny chyba poszło coś nie halo bo dość mocno zarysował się brzuszek. Sukienka ładna bardzo prosta w swoim fasonie przez co niezmiernie elegancka choć kolor bordo nie należy do kolorów które mi się podobają. Za to w króciutkiej czarnej w czerwone kwiaty bardzo strojnej bo świecącej ale też bardzo oszczędnej w kroju wyglądała super. Wspólne zdjęcie modelek fajne i nic to nadzwyczajnego bo gdzieś tam na pokazach wielkich projektantów mody dziewczyny się spotykają i pewnie zawiązały się jakieś przyjaźnie. Zoe K piękna dziewczyna. Buzię ma ładną. Wydaje mi się, że podobna bardzo do ojca