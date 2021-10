Anja Rubik jako SYRENA wije się w nowym teledysku Maty (WIDEO)

fakt 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

No tak chyba czas nam odchodzić bo to już nie nasza muza tylko jakis spłycony produkt zmanierowanego synusia ,tekst ani nie porusza ani nie powala ani nie wpada w ucho...dzieciaku posłuchaj Kory ,Republiki i innych ARTYSTÓW oni naprawdę umieli poruszyć tłumy na koncertach ...jaki świat taka muza czyli produkt bez wartości jednorazowy do wyrzucenia zresztą jak wiekszość rzeczy w dzisiejszym świecie.