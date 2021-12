Anna Dereszowska POKAZAŁA BRZUCH po porodzie: "WINTER BODY" (FOTO)

Karo 31 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Po co tak szybko zaganiać się do ćwiczeń, organizm musi dojść do siebie, przez 9 miesięcy produkował człowieka...Kobiety bądźmy dobre dla swojego ciała, ruch owszem,ale ćwiczenia na płaski brzuch kilka tygodni po porodzie....Wiadomo,że skóra m musi dojść do siebie, na to naprawdę trzeba czasu. A teraz jest moda na wyścigi w powracaniu do formy ..