Anna Dereszowska wyznaje na Instagramie: "Psychicznie jestem WYKOŃCZONA"

Jestem zmęczona. Naprawdę zmęczona. #lovemyjob , #actresslife i w ogóle, i to prawda. Ale w sytuacji, gdy za chwilę pojawi się Nowy Ludzik, a ja nie mam dla niego nic, dosłownie nic, bo zaiwaniam, żeby domknąć budowę domu, która rozpoczęła się, gdy wszystko (robocizna i wszystkie materiały budowlane) było minimum 40% tańsze, to dopada mnie zmęczenie. Nawet nie fizyczne, wszystko jest ok, ja jestem ok (jak na trzecią ciążę po 40-stce 🤰🏻), Ludzik jest ok, lekarze mówią "jest ok". Ale psychiczne jestem wykończona - wyznaje na Instagramie.