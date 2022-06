Anna i Robert Lewandowscy imprezują w nocnym klubie na Ibizie w towarzystwie trenera FC Barcelony (ZDJĘCIA)

Autorka kilkunastu programów treningowych nie może nacieszyć się pobytem w Hiszpanii i stara się produktywnie wykorzystać czas. Lewandowska nie tak dawno zachwalała plaże na Majorce, informując fanów, dlaczego są tak wyjątkowe. Przy okazji poprosiła internautów, by ci podpowiedzieli jej, co jeszcze warto zwiedzić na wyspie.

Zobacz także: Anna Lewandowska: "Hejt dla każdej osoby rozpoznawalnej to coś normalnego"

Być może "Lewa" nie doczekała się godnych do zwiedzenia miejscówek, dlatego postanowiła udać się w rejs luksusowym jachtem . Ania i Robert widziani byli na łodzi w towarzystwie znajomych. Popijając przez słomkę napoje, relaksowali się w gorącym hiszpańskim słońcu, mając na sobie tylko stroje kąpielowe.

O tym, że Lewandowscy wiodą udane życie towarzyskie świadczą także najnowsze zdjęcia paparazzi, które właśnie ujrzały światło dzienne. Okazuje się, że Ania i Robert zaliczyli wypad na imprezową Ibizę. To właśnie tam widziani byli w towarzystwie trenera FC Barcelony - ​​Xaviego Hernandeza, co tylko podsyciło plotki o transferze piłkarza z Bayernu Monachium do hiszpańskiego klubu.