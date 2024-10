Anna Kalczyńska dostała NOWĄ PRACĘ w TVP!

To, co wydarzyło się w mediach publicznych na przełomie ostatniego roku, śmiało można określić mianem rewolucji. Po prawie 35 latach władze Telewizji Polskiej zdecydowały się zerwać z marką "Wiadomości", która w ich opinii budziła ostatnimi czasy negatywne skojarzenia wśród widzów. Po licznych protestach całkowicie przewietrzono skład redakcji TVP Info. Olbrzymie roszady nie ominęły również programów rozrywkowych. Nie wszystkie jednak zostały ciepło przyjęte przez nieprzyzwyczajoną do ciągłych zmian publiczność.