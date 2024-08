Anna Kurek zmierza na finałowy mecz siatkarzy i wyznaje: "PORZYGAM SIĘ ze stresu"

Kamila 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 12 Odpowiedz

Ja pitole, ale się ludzie „spruli”. Kiedy pokazuje drogie torebki, to ludziom nie pasuje i wyzywają od darmozjadów. Gdyby była „ąę” to by mówili, że wielką panią zgrywa. Człowiekowi to nie dogodzi. Powiedziała co powiedziała. Miała powiedzieć, że „puści pawia” ze stresu ? To na bank też by się czepili, że dame udaje. Litości. Dajcie dziewczynie żyć