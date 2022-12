Anna Lewandowska angażuje się w pomoc na święta: "Uczę córki dzielenia się. Pamiętam, jak to jest NIE MIEĆ NIC"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od lat tworzą "power couple" i korzystają z uroków życia. Para odkrywa część swojej prywatności na Instagramie, więc można obserwować, jak biorą udział w pokazach największych domów mody, podróżują po świecie i mieszkają w wystawnych nieruchomościach. Mimo że Ann rzadko opowiada w wywiadach o swojej przeszłości, to zrobiła kilka wyjątków: kiedyś powiedziała na przykład, że ojciec Bogdan Stachurski porzucił jej mamę, gdy Ania miała 12 lat. Od tej pory to właśnie Maria Stachurska w pojedynkę musiała wychować dzieci i utrzymać dom.

Nie mieliśmy z bratem najłatwiejszego dzieciństwa. Kiedy zostaliśmy sami, mamie trudno było utrzymać dom, mnie i brata. Mieszkaliśmy wtedy w Podkowie Leśnej, miałam 14 lat. Pieniędzy brakowało na wszystko. Mówiłam koleżankom, że nie pojadę z nimi do kina, bo nie mam za co kupić biletu. To był ciężki czas. I wtedy pomógł nam brat mamy. Wyremontował nasz niewykończony dom, opiekował się naszą trójką - mówiła w rozmowie z magazynem.

Dobro i pomaganie to jest coś, co płynie z mojego serca i zawsze staram się pomagać osobom, których dotknął los. Kiedyś też sama miałam gorszy moment w życiu. Ja nigdy tego nie zapomnę, że kiedyś miałam bardzo ciężko i kiedyś potrzebowałam tej pomocy od kogoś innego. Teraz staram się ja też pomóc innym osobom, bo rozumiem taką sytuację. Angażowaliśmy się już wiele razy z moim mężem i zawsze staramy się wspierać tego typu akcje, tego typu działania, gdzie jest możliwość pomocy, szczególnie rodzinom i szczególnie w tak ważnym momencie, jakim są święta - mówi w filmie Szlachetnej Paczki.

Trenerka przyznała, że stara się uczyć swoje córki dzielenia. Gdy była mała, jej mama też dbała o to, żeby potrafili dzielić się z bratem wszystkim, co mieli.

Moja mama, jak dawała mojemu bratu i mi cukierka, to dawała jednego i mówiła, że mamy się podzielić. Trochę robię podobnie z moimi córeczkami. Uczę je dzielenia się. Jeżeli uda mi się wychować w ten sposób moje córki, to będę bardzo dumna - zwierzyła się w nagraniu.

Każda pomoc jest wartościowa, niezależnie od tego, czy jest mniejsza, czy większa. Każda pomoc jest wartościowa. Ważne jest to, co jest w sercu i to, że to dobro zawsze wraca. Tak jak mówiłam wcześniej: pamiętam, jak to jest nie mieć nic. Mieć i pomagać to jest bardzo piękne i ważne uczucie - opowiadała.