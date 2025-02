Anna Lewandowska bryluje na prestiżowej gali w Hiszpanii, eksponując zgrabne nogi na ściance

Robercik mecz grał wczoraj o 14-tej, a kolejny mają we czwartek wieczorem, to od biedy mógł tu przyjść. Ale albo sam nie chciał, albo klub mu kazał, aby odpuścił i się spokojnie regenerował po wczorajszym meczu. Albo go ostatnio tam "podgryzali" za brak goli i sam postanowił, że do nich nie pójdzie? Przecież ta gazeta jest u nich na miejscu, jest z Barcelony.