Anna Lewandowska chwali się SZEŚCIOPAKIEM i szczęśliwą rodzinką (ZDJĘCIA)

Ania 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To mnie fascynuje. Rozumiem już nawet, że codziennie robią foty nazwijmy to" influencerzy na dorobku", ale powiedzcie czy mając 500 mln złotych na koncie chciałoby się wam codziennie cykać fotki, dzielić prywatnością, narażać się na hejt,żeby mieć kilka milionów złotych więcej? To nie jest wybór między 1500 a 4000 na rękę. Nie umiem sobie tego przeprocesować po co im to. 2 razy na miesiąc dla podtrzymania zainteresowania noo ok, ale codziennie... ?