Anna Lewandowska, Jacek Poniedziałek i Joanna Kulig mieli dzieciństwo naznaczone biedą. Kto jeszcze musiał poradzić sobie z problemami? (ZDJĘCIA)

Pochodzę z bardzo prostej, robotniczej rodziny. Wszyscy moi przyjaciele z podstawówki byli z podobnych domów. Wiedzieliśmy jedno: jeśli nie chcesz do końca życia mieszkać we współlokatorskim mieszkaniu, musisz o to walczyć. Nie powiedzieli mi tego rodzice, tylko nauczyciele, którzy byli dla nas autorytetami. Kiedy kończyłam ośmioletnią podstawówkę ze świadectwem z czerwonym paskiem i listem pochwalnym, usłyszałam od rodziców: "Paulina, musisz iść do zawodówki, musisz zarabiać, żeby nam pomóc". W mojej rodzinie nikt nigdy o studiach nawet nie pomyślał. To był przełom. Ja od pierwszej klasy liceum, w weekendy i popołudniami myłam szyby na stacjach CPN, nocami wynajmowałam się do pilnowania dzieci i uczyłam się języków po to, żeby pracować na Targach Poznańskich jako hostessa - powiedziała w wywiadzie dla "Vivy".