Anna Lewandowska o zaznanej w dzieciństwie BIEDZIE: "Mama rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy. Nie było nas stać"

Ja pitole!!!! Ogarnij się dziewczyno. Ty jesteś biedna ale w myśleniu!!! Takie były czasy wtedy!!! Nikogo nie było stać bo i nie wiele było!!!!! W tyłkach się poprzewracało wam!!! Idź se kup nowe futro i łzy znikną. Nic nigdy nie zmieni podejścia naszego do ciebie. Po co się żalić i robić z siebie sierotę. Nie rozumiem? Ile ludzi tak miało i najgorsze że ma tak do tej pory i o wiele gorzej. Bieda to jest dziś ale ty jej nie odczuwasz więc wygrywasz w porównaniu do innych. Ucz córki żeby szanowały pieniądz a nie mówisz nam jak kiedyś żyłaś. Było jak było...ja bym się cieszyła że mam rodzinę, zdrowie i uśmiech na twarzy