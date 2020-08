Anna Lewandowska pokazała POŚLADKI w stringach. Fani zdegustowani: "Tej GOŁEJ PUPY można oszczędzić" (FOTO)

Anna Lewandowska wydała książkę Heathy Sweets. Nam opowiada o pisaniu w ciąży i ulubionych deserach Roberta i Klary

Od początku kariery Ania unikała skandali i stawiała na raczej "grzeczny" wizerunek żony, matki i kobiety sukcesu. Swoich fanów przyzwyczaiła do tego, że nie epatuje golizną - co najwyżej pokazuje się na zdjęciach w kostiumie kąpielowym lub stroju do ćwiczeń.

Fotografia jest ilustracją do wpisu, w którym Lewandowska porusza kwestię zaburzeń u kobiet aktywnych fizycznie. Niektórzy poczuli się zgorszeni widokiem pośladków i takim doborem zdjęcia do tematu.

"A to zdjęcie jak się ma do posta? Nie rozumiem, po co wstawiać takie foty. Dla mnie to chęć dowartościowania się. A i potem kobiety narzekają, że faceci je uprzedmiotawiają i patrzą tylko na wygląd", "Nawet chciałam przeczytać, ale zatrzymałam się na tyłku", "Zdjęcie przesadzone", "Tej gołej pupy można oszczędzić", "Otwierałem insta przy tacie, nie wiedziałem, że wyskoczy Ania w stringach", "Wszyscy jesteście siebie warci i psujecie młodych ludzi. Tym bardziej mama dzieci nie powinna pokazywać się w ten sposób" - grzmią w komentarzach internauci.