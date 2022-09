Anna Lewandowska pokazuje "rodzinną niedzielę" w domu w głuszy. Malowniczo odpoczywa? (ZDJĘCIA)

Po co ? 25 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Wszystko na pokaz. Jeżeli tą sielskością ktoś naprawdę by się delektował, to nie miałby czasu ma robienie sobie tylu zdjęć i ich przeglądanie przed publikacją. To robi się ogólnie chore i dzieci będą robić z nawyku w przyszłości dokładnie to samo … po co to wszystko ? Pozerstwo. Dla mnie jest to po prostu śmieszne, jest tego za dużo i denerwuje.