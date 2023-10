Anna Lewandowska pozuje w bikini i mówi o SIBO, wyjaśniając, jak dowiedziała się o chorobie. Wpis już zniknął z sieci... (FOTO)

Sportsmenka, trenerka personalna i dietetyczka zgromadziła całą rzeszę fanów. Na Instagramie liczba osób, która ją obserwuje, przekroczyła 5,5 miliona. To właśnie ich raczy tym, co znajduje się na jej talerzu oraz relacjonuje katorżnicze treningi, których pokłosiem jest jej imponująca sylwetka. Mogłoby się wydawać, że Lewa uchodzi za okaz zdrowia.

Anna Lewandowska otwiera się na temat choroby. Post zniknął już z sieci

Kilka dni temu Lewandowska wyznała obserwatorom, że zmaga się z SIBO, czyli rzadkim zespołem rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. To stan, gdy w jelicie cienkim chorego występuje zwiększona ilość bakterii, przez co stosuje się specjalną dietę oraz ogranicza słodycze. Sportsmenka przyznała, że po jej wyznaniu, miała wiele pytań od obserwatorów, dlatego zdecydowała się opublikować na Instagramie specjalny post, który dedykuje swojej chorobie. Co ciekawe, po chwili wpis zniknął z sieci. Dlaczego? To chyba wie tylko "Lewa".