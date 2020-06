Anna Lewandowska rozprawia o powrocie do formy sprzed ciąży: "Będę pracować nad SZEŚCIOPAKIEM. Nie wiem, czy on wróci, to już NIEWAŻNE"

Anna Lewandowska ostatnio po raz drugi została mamą i od momentu narodzin drugiej pociechy ze wzmożoną intensywnością dzieli się w sieci rodzinnym szczęściem. Na jej profilu nie brakuje regularnych relacji ze wspólnych spacerów czy zdjęć z domowego zacisza. Trenerka także ochoczo chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych swoją pociążową sylwetką i niemal płaskim już brzuchem.

Choć Lewa przyznała, że z dwójką małych dzieci nie ma lekko, to wcale nie zamierza próżnować i ochoczo dzieli opiekę nad córkami z działalnością w internecie. W środę tuż po uśpieniu Klary i Laury ambitna 31-latka postanowiła zorganizować jeszcze transmisję na żywo z udziałem Katarzyny Zielińskiej. Podczas live'a obie panie rozwodziły się zarówno nad urokami macierzyństwa, jak i treningami. W pewnym momencie Ania poruszyła temat powrotu do formy przy drugiej ciąży:

Jeżeli chodzi o porównywanie jednej ciąży do drugiej, to fizycznie czuję się super, ale wiem o tym, że druga ciąża to jest zupełnie coś innego… - wyznała szczerze wysportowana żona piłkarza.

Stwierdziłam, że powrót do formy, to będzie dla mnie challenge. Jako sportowiec lubię wyzwania. Myślę, że ruszę z dużym wyzwaniem pod koniec czerwca albo na początku lipca - zapowiedziała ambitna trenerka. Niedługo będę pracować nad sześciopakiem, nie wiem, czy on wróci, czy nie, ale to już w sumie nieważne.

Następnie odniosła się do tego, jak Robert odnajduje się w roli podwójnego taty:

Tatuś ogarnia świetnie - zachwalała ukochanego męża.

W pewnym momencie do transmisji na żywo dołączył sam Robert.

Dużo dziewczyn w domu - podsumował życie z trzema kobietami roześmiany piłkarz i kontynuował, raczej szczędząc w słowach:

Jest super fajnie - dodał.

Dumni rodzice postanowili także zdradzić, czy wróżą którejś z córek karierę sportowca.

Zobaczymy… Klara to taki mały sportowiec. W piłkę to może nie… Jak to powiedziała ostatnio Paulina Krupińska: Energia Klary to taka Ania razy trzy - stwierdziła dumna Lewa.

Podczas live’a trenerka odniosła się również do jednego z komentarzy internautów, który dotyczył jej... oczodołów: Lubię moje wory, naprawdę je lubię - zapewniła, zupełnie nie przejmując się przytykami "niewiernych" fanów.