Anna Lewandowska WYWIJA na parkiecie z gwiazdami FC Barcelona i... Quebonafide! (WIDEO)

Madzia Buczek 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Co się dziwić że drewniak nie w formie, jak ostatnio jedyne co go interesuje to liczenie zer na koncie, nadziewane reklamy wszystkiego co możliwe i zapijanie się szampanem z żonką, która ma wyraźny problem alkoholowy od dłuższego czasu