Anna Lewandowska z córkami wspiera Roberta Lewandowskiego na meczu Polska-Francja. Pokazała Klarę i Laurę. Uroczo? (FOTO)

Anna Lewandowska należy do grona WAGs, które łączą wspieranie swojego ukochanego w sportowej karierze z życiem rodzinnym i budowaniem własnej marki osobistej. Żona Roberta Lewandowskiego lubi wpadać na jego mecze, szczególnie te najważniejsze.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek staje w obronie Anny Lewandowskiej: "Podziwiam jej cierpliwość do tego, z czym musi się mierzyć"

Anna Lewandowska wspiera męża podczas meczu

Tegoroczne Mistrzostwa Europy dla Biało-Czerwonych nie należą do udanych. Zakwalifikowali się do nich jako ostatni, a do tego odpadli jako pierwsi. Po raz ostatni stanęli na murawie podczas meczu Polska-Francja. Oczywiście Robert Lewandowski mógł liczyć na wsparcie najbliższych.