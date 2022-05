Anna Lewandowska z Klarą i Laurą świętują kolejny sukces Roberta na murawie boiska: "DUMNA JAK ZAWSZE" (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, nie są to jedyne zdjęcia z wydarzenia, które obiegły media. Oprócz kadrów autorstwa Lewandowskich i ich pomocniczki, to, co się działo po meczu, uwiecznili też fotoreporterzy. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak córki pary kopały piłkę czy zachwycały się jego nowym medalem, a także jak piłkarz wytrwale pozował do zdjęć z Anią. "Przyłapano" też Lewych na pocałunku, gdy trzymali córkę na rękach.