Anna Lewandowska zapowiada kontynuację urlopu BEZ ROBERTA i narzeka na uroki jego pracy: "Siedem dni wakacji to i tak SPORO JAK NA NIEGO"

Yyyyyy 6 min. temu

Nie rozumiem was ludzie. W komentarzach chwalicie się, że jesteście nieudacznikami, bo mało zarabiacie w pracy, której nie znosicie. Że macie dzieci, którymi musicie się zajmować, że nie macie czasu i pieniędzy na urlopy. Waszym zadaniem jest się czym chwalić? Może powinniście coś zmienić???? No i co najśmieszniejsze obwiniacie za swoją sytuację Annę L. 😄 A już na pewno odbieracie jej prawo do narzekania, bo to was obraża! Rewelacyjny sposób na usprawiedliwienie własnych porażek. Gratuluję. 🤦 W takim razie na was powinni obrazić się ludzie, którzy mają gorzej od was, prawda? Bo obrażacie ich swoim narzekaniem.