Anna Lewandowska wypoczywa na jachcie w Dubaju: sesja na pokładzie, zdjęcie z Robertem i SZALEŃSTWA na skuterze wodnym (ZDJĘCIA)

Malami 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie zazdroszczę bo mają pieniądze to jeżdżą, zarobił na kopaniu pilki w dobrym zagranicznym klubie. W Polsce gra gorzej bo mniej mu płacą to po co ma się wysilać i tak gdzieś wrzuca go do reklamy więc wyrówna swoje konto. Ona wiecznie uchachana bo ma miliony na koncie a my biedaki liczymy kaDy grosz wstyd Państwo Lewandowsccu