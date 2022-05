Anna Lewandowska znów bryluje w Cannes W DWÓCH STYLIZACJACH i z Robertem u boku. Godna reprezentacja? (ZDJĘCIA)

Gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kurde ! Kto tu zarobil miliony i jest gwiazda?! By Ann czy Robert ?! To dlaczego zaczynacie od "ANNA bryluje przy ROBERCIE" jakby on byl dodatkiem do niej...to ona bez niego by nie istniala a nie odwrotnie!