Anna-Maria Sieklucka o zachowaniu jurorów w "Tańcu z Gwiazdami": "Zostaliśmy skategoryzowani". Kassin wspomniał o Pavlović

Anna-Maria Sieklucka po odpadnięciu z "TzG": "Zostaliśmy skategoryzowani"

Wiesz co, ja powiedziałam prawdę po prostu o tym, że zostaliśmy w pewien sposób skategoryzowani w tym odcinku. Uważam, że niesłusznie i o to chodziło, o jakąś taką sprawiedliwość, i tyle . A na pewno nie podcięło nam to skrzydeł, tylko mieliśmy werwę do walki, żeby dać z siebie wszystko. Myślę, że to się naprawdę nam udało przez te wszystkie sześć odcinków.

Ja myślę, że pani Iwona tak bardzo restrykcyjnie oceniała naszą technikę i może bardziej na to zwracała uwagę. Nie wiem też, co inni ludzie mają w głowie, tak naprawdę to bardziej kwestia tego, co Ama czuje, bo to Ama była oceniana, nie ja. Ja myślę, że tutaj pani Iwona skupiła się bardzo na technice i oddzielała jakby sympatię, to, kogo lubi, a kogo nie lubi, i porównywała też gwiazdy pod względem techniki na pewno. To nie chodziło o charakter, czy ktoś jest fajniejszy czy nie, tylko wspomniała o pracy nóg i technice. Może to jakiś jej indywidualny styl, w jaki sposób ocenia. Nie nam to oceniać po prostu i najlepiej nie brać tego personalnie, bo to jest ocena tańca.