Jury "TzG" ostro oceniło taniec Siekluckiej. Widownia BUCZAŁA, a internauci są w szoku: "To się w głowie nie mieści!"

Anna-Maria Sieklucka odpadła z "Tańca z Gwiazd". Widzowie oburzeni

Te oceny to jakiś nie śmieszny żart! Jury do zmiany!; Na pewno nie zasłużyła na 5 punktów od Iwony; Ewidentnie podcinanie skrzydeł tej parze. Było więcej techniki jive'a niż u Zawieruchy i jego partnerki z dużym parciem na szkło, ale przecież w tym programie nie ocenia się techniki; Ta punktacja to jakieś kpiny; Zbyt surowa ocena znów, Ama i Michał jesteście wspaniali!; Nie zasługiwali na aż tak niską punktację; Jestem ciekawa, dlaczego najwięcej techniki jest oceniane akurat u tej pary. U niektórych to słowo "technika" jakby nie istniało - pisali oburzeni internauci.