Anna Maria Żukowska zablokowała stylistę z TikToka po tym, jak skrytykował jej styl. Tak zareagował (WIDEO)

Matej Pakulski działa na TikToku jako @czech_guy_in_warsaw. Prowadzi również bloga modowego Fashion Guy, a w sieci chętnie dzieli się poradami stylizacyjnymi. Jako swoją niszę wybrał ocenienie kreacji polityków. Jak podkreśla, nie kieruje się tu swoimi sympatiami i ocenia wszystkich - od prawa do lewa.

Młody stylista skrytykował styl posłanki Lewicy

Kilka dni temu wziął na warsztat jedną ze stylówek Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Nie miał do powiedzenia za wiele dobrego.

Pani Anna potrafi rozczarować. Z jednej strony lubi klasykę, a z drugiej nie potrafi dopasować obuwia. Te buty wołają o pomstę do nieba. [...] Niekiedy stylizacje są niedopasowane do sylwetki, co wygląda po prostu źle - komentował.

Co ciekawe, polityczka zareagowała szybko i stanowczo. Do oceny swojego stylu wymownie odniosła się na platformie X.

Nie wiem, po co komentować mój styl, kiedy ja nie mam stylu - napisała.

Na tym jednak nie poprzestała. Jak zauważył Pakulski, posłanka Lewicy zablokowała go właśnie w serwisie X. Taki ruch najwyraźniej zabolał młodego stylistę, bo postanowił odnieść się do całej sytuacji w kolejnym nagraniu.

Stylista z TikToka reaguje na blokadę posłanki

Matej Pakulski nagrał osobny filmik, w którym odpowiedział na blokadę ze strony Żukowskiej.

To są darmowe rady, które powinna sobie wziąć pani do serca, a nie mnie blokować bez refleksji. Politycy reprezentują nas w Polsce i za granicą poprzez swoje poglądy, ale także pracując wizerunkiem. I my mamy prawdo poddać ich ocenie - tłumaczył.

Jak zauważył, kiedy inni politycy nie zgadzali się z jego oceną, przechodzili do dyskusji w social mediach. Na profilu Anny-Marii Żukowskiej nie było jednak debaty, a agresywne komentarze internautów. TikToker zapowiedział, że zgłosi to do prokuratury.

Panią posłankę proszę o reakcję i blokowanie mowy nienawiści, a nie merytorycznej krytyki - mówił bezpośrednio do Żukowskiej.

Na koniec podkreślił, że politycy żyją z pieniędzy podatników, dlatego poprosił posłankę Lewicy o "trochę pokory i szacunku do płatnika" - w tym przypadku jego.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.